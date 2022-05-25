اليرموك تنظم ملتقى شعراء الجامعات الأردنية



الوكيل الاخباري - نظمت دائرة النشاط الثقافي والفني بعمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، ملتقى شعراء الجامعات الأردنية، بمشاركة شعراء من 12 جامعة حكومية وخاصة.



و أعرب عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيابات عن فخر اليرموك واعتزازها بأن تتزامن فعاليات هذا الملتقى مع احتفالات المملكة والجامعة بعيد الاستقلال، داعيا الله أن يحفظ الأردن، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين، سمو الأمير الحسين ، والأسرة الأردنية الواحدة من كل مكروه.

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