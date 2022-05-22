افتتاح مهرجان الآداب للقراءة باليرموك

الوكيل الإخباري - نظمت كلية الآداب في جامعة اليرموك اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرية ثقافة إربد، "مهرجان الآداب للقراءة" بحضور مدير المديرية عاقل الخوالدة، وعميد الكلية الدكتور موسى ربابعة.

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واشتمل المهرجان على عرض وتوزيع مجموعة من الكتب القيمة في مجالات الأدب والتاريخ والسياسة واللغات، ما يلبي اهتمامات طلبة الكلية وأساتذتها والطلبة من التخصصات الاخرى.



واشار الخوالدة الى اهمية التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة وجامعة اليرموك وخصوصا كلية الآداب فيها، لما لمنشورات الوزارة من أهمية في تخصصات الكلية من اللغات المختلفة، والعلوم السياسية، والاجتماعية، والتاريخ، والجغرافيا، والأدب، وتماشيا مع ما تنتهجه الوزارة من التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته الأكاديمية والمدنية.



من جهته لفت الربابعة الى أن إقامة مثل هذه الفعالية في مناسبة وطنية يعتز بها الأردنيون في مدنهم وقراهم وباديتهم، ما هو إلا ترسيخا للانتماء والولاء، ولمهرجان القراءة في هذا اليوم دلالات كبيرة تسهم في تشجيع الطلبة على صقل شخصيتهم وإسهامهم في تكوين ثقافة واسعة.



وأشارت مساعد عميد الكلية، مشرفة الفعالية، الدكتورة نانسي الدغمي إلى حاجة الطلبة لمثل هذه الفعاليات التي تعزز شغف القراءة والبحث لديهم وتزودهم بما يقوي شخصياتهم أكاديميا وثقافيا واجتماعيا، لافتة الى أن كلية الآداب تسعى دائما لتبني كل ما يفيد الطلبة من خلال تنظيم الأنشطة اللامنهجية.