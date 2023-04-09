اليرموك: وقفة تضامنية طلابية نصرة للقدس والأقصى- صور

الوكيل الإخباري- نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وقفة تضامنية نصرة للمسجد الأقصى المبارك في ظل ما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيابات وقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضه لكافة الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين، مشيرا إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى مدافعا عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



في ذات السياق، ثمن ذيابات دور الطلبة في الدفاع عن قضايا وطنهم وأمتهم، مشيرا إلى أن كل ما تقوم به القوات الإسرائيلية من اعتداءات مستمرة على المسجد الأقصى دون اعتبارات لحرمته ومكانته المقدسة عند المسلمين والمسيحيين وكل أصحاب الضمائر الحية، هي محل رفض وشجب وتصدي.



وألقى كل من الطالبين حمزة العضايلة وأحمد الخولي كلمات عبروا خلالها عن رفض طلبة جامعة اليرموك لكافة الانتهاكات والاقتحامات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته ومحاولة افراغه من المصلين.



كما وأكدوا وقوف طلبة جامعة اليرموك خلف جلالة الملك في دفاعه عن القضية الفلسطينية، مشيدين بأهمية الوصاية الهاشمية ودورها التاريخي في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، معبرين في الوقت نفسه عن رفضهم وشجبهم لأي محاولة للمساس بهذه الوصاية.



واستذكر الطلبة أيضا شهداء الأردن من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية في الدفاع عن ثرى فلسطين والقدس.