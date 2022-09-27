اليرموك ومؤسسة البحوث الألمانية تبحثان التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد مع وفد من مؤسسة البحوث الألمانية (DFG) خلال زيارته الجامعة، اليوم الثلاثاء، تأطير وتفعيل سبل التعاون بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية.



واطلع الوفد على آخر المستجدات التي قام بها أعضاء الهيئة التدريسية في اليرموك المشاركون بالبحوث العلمية المتعلقة بموضوع المياه (التحديات والاستراتيجيات - من أجل مستقبل مستدام)، إلى جانب مجموعة من الباحثين المختصين بالعلوم التطبيقية من مختلف الجامعات الألمانية.

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