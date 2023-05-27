اليمن تدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها لحادثة تعرض منزل السفير الأردني، في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب.



وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم، تأكيد رفض الجمهورية اليمنية لكل أشكال العنف والتخريب، وضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.



وعبرت وزارة الخارجية عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنياتها الصادقة بعودة الأمن والاستقرار الى جمهورية السودان الشقيقة.

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