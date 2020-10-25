انتحار عاملة شنقاً في الظليل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إنه تم إبلاغ الوزارة بانتحار عاملة من إحدى الجنسيات الوافدة تبلغ من العمر 28 سنة، وتعمل لدى أحد مصانع المنطقة الصناعية المؤهلة في قضاء الظليل.وأكد الزيود أن الوزارة حصلت على نسخة من تقرير الطب الشرعي الصادر من وزارة الصحة، الذي أكد أن العاملة أقدمت على الإنتحار شنقاً داخل مكان سكنها.ولفت إلى أن المصنع متابع وبشكل مستمر من قبل فرق التفتيش في الوزارة إسوة بباقي المصانع، مؤكدا أنه لم ترد إلى الوزارة أي شكاوى عمالية تتعلق بالعمل داخل المصنع، كما لم تسجل العاملة أي شكوى بخصوص أي مطالب عمالية.