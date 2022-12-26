انتخاب رئيس غرفة تجارة الأردن اليوم

الوكيل الإخباري - يحسم القطاع التجاري اليوم الاثنين، قراره بانتخاب رئيس غرفة تجارة الأردن، خلال اجتماع سيعقد بمقر الغرفة يضم أعضاء الغرف التجارية (16غرفة) بمختلف أنحاء المملكة، إضافة لممثلي القطاعات التجارية (10 قطاعات) و4 أعضاء من مجلس غرفة تجارة عمان.

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كما سيجري اختيار نائب الرئيس في ذات الاجتماع.



وبحسب المادة 16 من قانون الغرف التجارية تكون مدة دورة المجلس 4 سنوات، وينتخب المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس و نائبه و أمينا لسر المجلس وأمينا للصندوق.



وكان مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الجديد اختار في أول اجتماع له، خليل الحاج توفيق رئيسا للمجلس للسنوات الأربع المقبلة، فيما اختار المجلس نبيل الخطيب نائباً أول للرئيس، وبهجت حمدان نائباً ثانيا ومحمد طهبوب أمينا للسر وخطاب البنا أميناً للصندوق وفلاح الصغيّر نائباً لأمين السر، وعلاء الدين ديرانية نائباَ لأمين الصندوق، وأمجد السويلميين (أبو سويلم) وأسعد القواسمي أعضاء.





