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السبت، 02-09-2023 10:18 ص

انتهاء فترة تقديم طلبات الموازي بالجامعة الأردنية مساء اليوم

ججج


الوكيل الاخباري - تنتهي مساء اليوم السبت فترة تقديم طلبات الالتحاق ضمن مقاعد البرنامج الموازي لدرجة البكالوريوس في الجامعة الأردنية.

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وكان المسجل العام في الجامعة الأردنية، الدكتور أشرف العدوان، أعلن يوم أمس تمديد تقديم طلبات الالتحاق ضمن مقاعد البرنامج الموازي لدرجة البكالوريوس، حتى اليوم السبت الساعة العاشرة ليلا.


وبحسب الموقع الرسمي للجامعة الأردنية، فإنه يجب دفع رسوم الطلب قبل انتهاء المدة المحددة أعلاه، و بغير ذلك يعتبر الطلب لاغيا.


ولن يسمح لأي طالب بعد هذا التاريخ تقديم أي طلب حتى لو لم يحالفه الحظ بالقبول من خلال القبول الموحد.


 




 

 


 

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