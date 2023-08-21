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الإثنين، 21-08-2023 03:43 م

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري  - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مع وفد صيني من لجنة إدارة ريادة الأعمال الشبابية بين الصين والدول العربية، تفاصيل التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية المرتقب بين الطرفين.

وقالت الجامعة في بيانها اليوم الاثنين، إن اللقاء يأتي لمتابعة ما اتُّفق عليه في مذكرة تفاهم مشترك وقعها الجانبان في أيار الماضي، تناولت الجوانب الطبية والزراعية والهندسية.

وناقش الجانبان، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والقائم بأعمال وحدة الشؤون الدولية، تفاصيل إنشاء مركزين في الجامعة لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة والأجهزة الخلوية، واستقطاب طلبة صينيين للدراسة في الجامعة، تحديدا في تخصص اللغة العربية.

كما زار الوفد مستشفى الجامعة الأردنية والتقى مديره ونوابه، أبدى اهتمامهم بالتعاون في مجال تصنيع الأطراف الصناعية.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى نقل التكنولوجيا الصينية وتطبيقاتها الذكية في عدد من المجالات، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم الطبي وتصميم برامج أكاديمية ومهنية مشتركة.

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