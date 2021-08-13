الوكيل الإخباري-

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أعلنت مصفاة البترول الأردنية، انتهاء مرحلة التأهيل المسبق لمشروع التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الأردنية (مشروع البترا) بشكل رسمي.وأعلنت المصفاة عن نتائج مرحلة التأهيل المسبق لمقاولي مصافي تكرير النفط، مشيرة إلى جلب تمويل من بنوك الصادرات لمشروع التوسعة الرابعة.وكشفت مصفاة البترول عن المقاولين الناجحين والمؤهلين كمقاولين محتملين، بحيث سيتم دعوتهم في عطاء المشروع، ويتوجب على الناجحين عقد اتفاقية مكتومة المعلومات مع شركة مصفاة البترول الأردنية وبشكل منفصل مع المرخص للحفاظ على المعلومات المملوكة للشركة ومعلومات المرخص على التوالي.ويجب أن تكون اتفاقيات "المكتومية" سارية المفعول قبل إرسال مستندات عطاء EPC إلى أي مقاول EPC-LSTK مؤهل.