الجمعة 13-08-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الجمعة 13/8/2021

تلقي 7858 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

فنان شهير يحرم والدته من ثروته.. والسبب صادم

انتهاء مرحلة التأهيل المسبق لمشروع التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الأردنية

تيك توك تفرض قيودا صارمة جديدة

ضبط صهريجي مياه عادمة مخالفين في عجلون

الأردن يعزي مصر باستشهاد أفراد من القوات المسلحة المصرية في سيناء

الأردن يعزي تركيا بضحايا الفيضانات

المغرب.. إضراب للممرضين تزامنا مع وفاة ممرضة بعدوى كورونا

عاجل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الجمعة، 13-08-2021 06:03 م

انتهاء مرحلة التأهيل المسبق لمشروع التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الأردنية

6116877f2ffa9


الوكيل الإخباري- أعلنت مصفاة البترول الأردنية، انتهاء مرحلة التأهيل المسبق لمشروع التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الأردنية (مشروع البترا) بشكل رسمي.اضافة اعلان


وأعلنت المصفاة عن نتائج مرحلة التأهيل المسبق لمقاولي مصافي تكرير النفط، مشيرة إلى جلب تمويل من بنوك الصادرات لمشروع التوسعة الرابعة.

وكشفت مصفاة البترول عن المقاولين الناجحين والمؤهلين كمقاولين محتملين، بحيث سيتم دعوتهم في عطاء المشروع، ويتوجب على الناجحين عقد اتفاقية مكتومة المعلومات مع شركة مصفاة البترول الأردنية وبشكل منفصل مع المرخص للحفاظ على المعلومات المملوكة للشركة ومعلومات المرخص على التوالي.

ويجب أن تكون اتفاقيات "المكتومية" سارية المفعول قبل إرسال مستندات عطاء EPC إلى أي مقاول EPC-LSTK مؤهل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61168f6d078d3

تلقي 7858 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

820213144921516231507

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

079d7d40fe43b109fc963c52a128ce7c

ضبط صهريجي مياه عادمة مخالفين في عجلون

الاردني-يعزي-مصر-بضحايا-هجوم-سيناء-717l53dnpq4ap9na88a7ibuin1c7xcwbduf96hiyepq

الأردن يعزي مصر باستشهاد أفراد من القوات المسلحة المصرية في سيناء

61167a3e7f2e8

الأردن يعزي تركيا بضحايا الفيضانات

2021_3_17_22_8_41_700

الصحة تحسم الجدل بشأن الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا

أخبار متعلقة
image

اليعقوب حول الاستثمار في العراق: لا تتأخروا فالفرص متاحة للآخرين