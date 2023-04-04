انخفاض أعداد المواليد في الأردن 3% العام الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشف الإحصاءات الحيوية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة إلى انخفاض أعداد المواليد في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بنسبة 3%.وبينت الإحصاءات التي نشرت في الكتاب السنوي، اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن معدل المواليد الخام في الأردن لعام 2022 بلغ 17.2 لكل 1000 من السكان.وأوضحت أن نسبة الجنس وقت الميلاد بلغت 105.4 ذكرا لكل 100 أنثى، إضافة إلى بلوغ متوسط عدد المواليد أحياء في اليوم 498.6 مولوداً.وأكدت الأرقام أن معدل الوفيات الخام بلع 6.0 لكل 1000 من السكان، ومتوسط عدد الوفيات في اليوم 82.4 وفاة.وأشارت إلى أنه بلغ عدد المواليد الأحياء المسجلين خلال عام 2022 نحو 182 ألف مولود جديد منهم 93 ألف ذكر و89 ألف أنثى.