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الجمعة، 16-04-2021 04:38 م

انخفاض الفحوصات الإيجابية لكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - انخفضت نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في المملكة ، بعد ارتفاعها في اليومين السابقين.

وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.41%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.
وبين الايجاز اليومي لوزارة الصحة انه تم اجراء (22,013) فحصاً مخبريّاً ، وبلغ عدد الفحوصات الإيجابية بينها (2732).

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