انخفاض الفحوصات الإيجابية لكورونا

الوكيل الإخباري - انخفضت نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في المملكة ، بعد ارتفاعها في اليومين السابقين.



وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.41%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.

وبين الايجاز اليومي لوزارة الصحة انه تم اجراء (22,013) فحصاً مخبريّاً ، وبلغ عدد الفحوصات الإيجابية بينها (2732).

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