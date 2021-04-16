انخفاض الفحوصات الإيجابية لكورونا

الوكيل الإخباري - انخفضت نسبة فحوصات كورونا الإيجابية في المملكة ، بعد ارتفاعها في اليومين السابقين.
وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (12.41%)، مقارنة مع (13.62%) يوم أمس.
وبين الايجاز اليومي لوزارة الصحة انه تم اجراء (22,013) فحصاً مخبريّاً ، وبلغ عدد الفحوصات الإيجابية بينها (2732).
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