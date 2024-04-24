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الأربعاء، 24-04-2024 09:43 ص

انخفاض سعر الموز البلدي في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

انخفضت أسعار الموز البلدي في السوق المركزي بمقدار 15 قرشا للكيلو وفق مدير سوق الخضار المركزي كساب الشخانبة.

وقال الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" إن سبب انخفاض أسعار الموز يعود لقلة الطلب ووفرة الصنف بكميات جيدة جدا.

ووفق النشرة اليومية الصادرة عن سوق الخضار المركزي، بلغ سعر كيلو الموز اليوم ما بين 60 قرشًا للكيلو في حين بلغ سعر الموز أمس 75 قرشا للكيلو. 

وبلغت الكميات الواردة للسوق المركزي  207.459 طنًا من الموز البلدي .


وبقيت غالبية أسعار الأصناف الأخرى الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه ثابتة.

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