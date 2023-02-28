انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22.9%

الوكيل الإخباري - بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الرابع من العام الماضي، 22.9%؛ بانخفاض مقداره 0.4 نقطة مئوية عن الربع الرابع من العام 2021، وبانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام الماضي، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

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ووفق تقرير دائرة الإحصاءات الذي صدر، اليوم الثلاثاء، فإن معدل البطالة للذكور بلغ خلال الربع الرابع من العام الماضي (20.6%)، مقابل (31.7%) للإناث، حيث يتضح أنّ معدل البطالة للذكور "انخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 1.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2021".



وبمقارنة معدل البطالة للربع الرابع من العام الماضي مع الربع الثالث للعام 2022، يتضح أنّ معدل البطالة "ارتفع للذكور بمقدار 0.1 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية".



وبينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 28.4% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.



وأشارت النتائج إلى أن 56.9% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 42.7% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.



وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 28.3% مقابل 79.6% للإناث.



وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 47.2% للمجموع (43.7% للذكور مقابل 61.9% للإناث).



أما على مستوى المحافظات، سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 27.0%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العاصمة بنسبة بلغت 21.0%.



وتبلغ نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26%، فيما تركز 60.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 58.9%.



وأشار التقرير إلى أن 48.6% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.7% ثانوي و41.3% أعلى من الثانوي، فيما أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 86.8% هم مستخدمون بأجر (84.6% للذكور مقابل 96.2% للإناث).



وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث إن 56.9% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 11.0% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 69.7% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.6% بين الذكور.



وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.7% (53.6% للذكور مقابل 14.0% للإناث)، وذلك للربع الرابع من عام 2022 مقارنة مع 33.5% (53.6% للذكور و 13.6% للإناث)، وذلك للربع الرابع من عام 2021.



مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (تشرين أول، تشرين ثاني، كانون أول)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.