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الإثنين، 15-05-2023 03:32 م

انخفاض وتراجع حركة بيع العقار والشقق في الأردن

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الوكيل الإخباري - تراجع حجم التداول العقاري في الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، بحسب تقرير شهري لدائرة الأراضي والمساحة اليوم الاثنين.

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وتحدثت الدائرة عن انخفاض حركة بيع العقار بالأردن 5% في الثلث الأول من 2023.


وأشارت إلى تراجع بيوعات الشقق بنسبة 12% بالثلث الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


وانخفضت أيضا، حركة بيوعات غير الأردنيين 17% في الثلث الأول من 2023.


وفي المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بالثلث الأول 2023 بنسبة 6% لتصل إلى 81.5 مليون دينار مقارنة بالثلث الأول من عام 2022.

 




 

 


 

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