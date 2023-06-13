الثلاثاء 13-06-2023
الوكيل الاخباري

نقيب الممرضين يطالب بوقف برنامج الدبلوم للقابلات القانونيات

المقترضون الأردنيون يترقبون قرار الفيدرالي الأمريكي غداً

من أين يُحرم من سافر بالطائرة متجهاً إلى جدة بنية الحج؟ .. الإفتاء تجيب

الأمن وإدارة الأزمات يُحذر من مخاطر الحالة الجوية

الدوريات الخارجية تحذر السائقين من الرياح القوية في مناطق بالجنوب - أسماء

تنظيم الطاقة والمعادن: لا يوجد تغول من الحكومة على الهيئة

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب القطاع الهندي من كشمير

السعايدة: 600 ألف عداد ذكي في الأردن.. وديون شركات الكهرباء على المواطنين تتجاوز نصف مليار دينار

وظيفة شاغرة في السفارة الأمريكية بعمان براتب 44.5 ألف دينار سنوياً

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين من مدينة حجاج الجيزة ظهر الغد

الثلاثاء، 13-06-2023 01:06 م

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين من مدينة حجاج الجيزة ظهر الغد

777777777


الوكيل الإخباري - يرعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حفل وداع أولى قوافل الحجاج الاردنيين الى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة في عمان ظهر غدٍ الأربعاء.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة، لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم توديع الحجاج الاردنيين في مدينة الحجاج بمنطق الجيزة الساعة الـ 1 ظهراً .

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قال إن حصة الأردنيين من موسم الحج للعام الحالي تصل إلى 8 آلاف حاج وحاجة.

وستنقل الحافلات نحو 5 آلاف حاج وحاجة إلى السعودية فيما ستقل الطائرات نحو 2.5 ألف، على ما ذكر الشاعر.

وكانت دائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف اعتمدت فئتين لمواصفات السكن والنقل: الأولى المميزة بفنادق مصنفة 5 نجوم، ولا يزيد بعدها على 500 متر عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد على 400 متر عن ساحات المسجد النبوي الشريف والنقل جوا فقط.

والفئة الثانية تتألف من مستويين: الأول فنادق بمستوى خمس نجوم لا يزيد بعدها على 2 كيلومتر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة مع تأمين النقل ما أمكن ذلك، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، والمستوى الثاني: فنادق جيدة جدا لا يزيد بعدها على 1500 متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5ae451b5144dfa8bb4064ad158312f85-e1603130623987-534x330

من أين يُحرم من سافر بالطائرة متجهاً إلى جدة بنية الحج؟ .. الإفتاء تجيب

420231005154830282188

الأمن وإدارة الأزمات يُحذر من مخاطر الحالة الجوية

0L5A1485 - Copy

الأردن يشارك بمؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

بيان الجيش 1

بمناسبة عيد الاضحى .. الجيش يؤجل الأقساط الشهرية لسلف التعاون والادخار

77

الهواري يُدشن قمة الصحة العالمية "المياه والنظافة الصحية والإصحاح"

image-1-4

الدوريات الخارجية تحذر السائقين من الرياح القوية في مناطق بالجنوب - أسماء