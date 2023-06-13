انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين من مدينة حجاج الجيزة ظهر الغد

الوكيل الإخباري -

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يرعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حفل وداع أولى قوافل الحجاج الاردنيين الى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة في عمان ظهر غدٍ الأربعاء.وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة، لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم توديع الحجاج الاردنيين في مدينة الحجاج بمنطق الجيزة الساعة الـ 1 ظهراً .وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، قال إن حصة الأردنيين من موسم الحج للعام الحالي تصل إلى 8 آلاف حاج وحاجة.وستنقل الحافلات نحو 5 آلاف حاج وحاجة إلى السعودية فيما ستقل الطائرات نحو 2.5 ألف، على ما ذكر الشاعر.وكانت دائرة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف اعتمدت فئتين لمواصفات السكن والنقل: الأولى المميزة بفنادق مصنفة 5 نجوم، ولا يزيد بعدها على 500 متر عن ساحات الحرم، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية وبمسافة لا تزيد على 400 متر عن ساحات المسجد النبوي الشريف والنقل جوا فقط.والفئة الثانية تتألف من مستويين: الأول فنادق بمستوى خمس نجوم لا يزيد بعدها على 2 كيلومتر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة مع تأمين النقل ما أمكن ذلك، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية، والمستوى الثاني: فنادق جيدة جدا لا يزيد بعدها على 1500 متر عن ساحات الحرم في مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة ضمن المنطقة المركزية.