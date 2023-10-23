انطلاق البث الموحد في الأردن لجمع التبرعات لصالح الأشقاء في قطاع غزة

الوكيل الإخباري -
انطلق اليوم الاثنين البث الموحد للإذاعات المحلية ضمن حملة جمع التبرعات في الأردن لصالح الأشقاء في قطاع غزة والتي نظمتها مجموعة الراية الإعلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.اضافة اعلان
وبدأ البث الموحد على (راديو هلا، جيش اف ام، أمن اف ام، مزاج، راديو دهب، Mood fm، ميلودي الأردن، BEAT fm PLAY fm Bliss، وتر اف ام، نشامى اف ام، ناي اف ام، فرح الناس، راديو البلد، قناة رؤيا).
ويكون اليوم المفتوح استكمالا لحملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية "لأهلنا في غزة" في ظل الحصار الذي يعاني منه القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
ويتم استقبال التبرعات على حساب الهيئة الخيرية الهاشمية البنكي - بنك الاتحاد، فرع الوحدات
JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06
CliQ: JHCOGAZA
أرقام التواصل والتبرع:
06-5820077 / 06-5820088
الواتساب على الرقم: 065820088
وعلى رقم واتساب برنامج الوكيل: 0790792222