انطلاق البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا

الوكيل الإخباري - ينطلق، اليوم الأربعاء البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة ، وذلك مع وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر -بيونتيك" إلى الأردن.

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مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية أعلن، الثلاثاء، عن إرسال 10 آلاف رسالة نصية لأفراد سجلوا في المنصة الخاصة للحصول على اللقاح، بهدف إخبارهم بمواعيد تلقي اللقاح يومي الأربعاء والخميس.

ومن جهتها أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في وقت سابق عن إطلاق نموذج إلكتروني خاص بالإبلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بمطعوم كوفيد-19.



ويستهدف البرنامج الوطني للتطعيم نحو 68 ألف شخص ضمن الدفعة الأولى ، في الوقت الذي وصل به عدد المسجلين على المنصة الخاصة بلقاح كورونا 201.144 شخصا، وفق الفراية.

ويراعى في البرنامج الوطني للتطعيم، الأولويات المتبعة عالميا، التي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا للفيروس والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.



وبشأن مصادر مطاعيم كورونا التي يستند لها البرنامج، بيّن عبيدات أن الحكومة تعاقدت مع "ائتلاف كوفاكس" العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات من المطعوم، لافتا النظر إلى أن العمل جارٍ أيضاً لتأمين كميات إضافية من مطاعيم "سينوفارم" خلال الفترة المقبلة.



وأشار وزير الصحة إلى أن الحكومة توصلت أيضاً إلى تفاهمات مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، المصنعة لمطاعيم ضد كورونا، لتزويد الأردن بكميات من المطاعيم التي سوف تنتجها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالمياً ومحلياً.



وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد منحت مطعوم "فايزر" وأخيرا مطعوم "سينوفارم" إجازة الاستخدام الطارئ الذي يتيح إعطاءه داخل الأردن.



كما قدم مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس الثلاثاء، نصيحته للحوامل والمرضعات بعدم أخذ مطعوم "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد حاليا؛ لعدم وجود بيانات عنهم يبنى عليها رغم أن اللقاح قد يكون فعالا لديهم لو تم إعطاؤه لهن ضمن التجربة".

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