انطلاق المؤتمر السادس للتعليم الدامج وتمكين ذوي الإعاقة

الوكيل الاخباري- انطلقت اليوم الخميس، في مركز الحسين الثقافي فعاليات المؤتمر السادس للتعليم الدامج وتمكين ذوي الإعاقة، بهدف النهوض في مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم لتفعيل اندماجهم ودورهم في المجتمع.

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وقال نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، إن الأردن أنجز الكثير في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمتلك العناصر الحيوية اللازمة لترسيخ التعليم الدامج والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشار إلى وجود بيئة تشريعية داعمة متمثلة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن وجود الخبرات الفنية والمعرفية اللازمة، وأن الأمانة تعمل على دعم برامج دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال استخدام الوسائل الحديثة للتعليم وتوفير الأماكن التعليمية المناسبة.



من جانبه، قال مدير وحدة ذوي الإعاقة الدكتور أيمن السعود، إن أمانة عمان تولي أهمية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تقديم خدماتها من خلال 5 محاور (ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، رياضية، ترفيهية).



ولفت إلى الحي النموذج في جبل الحسين الذي نفذته الأمانة وهو أول حي يتيح للشخص من ذوي الإعاقة دخوله واستخدام المرافق فيه دون الحاجة إلى مساعدة، وأن التجربة سيتم توسيعها للوصول إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.