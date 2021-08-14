السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 07:25 م

انطلاق برنامج الفاقد التعليمي وجاهياً في مدارس المملكة غداً

وزارة التربية والتعليم


 
الوكيل الاخباري  - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، إن نسبة المسجلين في برنامج "تعويض الفاقد التعليمي" بلغت 59 بالمئة من الفئة المستهدفة وهم الطلبة في الصفوف من الأول الأساسي وحتى الصف الحادي عشر.اضافة اعلان


وأضافت قبيلات في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن البرنامج الذي ينطلق غداً الأحد سينفذ في جميع مدارس الوزارة البالغ عددها حوالي 3971 مدرسة، مشيرة إلى أن حوالي 60500 معلم ومعلمة في القطاع الحكومي سينفذون هذا البرنامج.

وبينت أن البرنامج يسعى إلى تهيئة الطلبة ذهنيًّا وعلميًّا من أجل العودة إلى المدارس وتعويض ما فاتهم من معارف ومهارات أساسية بعد اللجوء إلى التعلم عن بعد نتيجة جائحة كورونا، ويستهدف طلبة الصفوف من الأول وحتى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث في مباحث اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم.

 




 

 


 

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