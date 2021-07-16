وزير الصحة يوضح حول أسوأ السيناريوهات وإمكانية الإبقاء على التعليم عن بعد

الوكيل الاخباري -

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اكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن التعليم للفصل الدراسي القادم في شهر أيلول سيكون وجاهياً، مبيناً أن ذلك هو الهدف الاستراتيجي وأن تكون العودة مستدامة.وضمن الإجراءات المرافقة للعودة الوجاهية قال الهواري، إن من ضمنها تطعيم الكادر التعليمي حيث تم انجاز 83% منها وكذلك تهيئة الصفوف وادخال الفحص السريع وتدريب الهيئة التدريسية على طريقة إجرائه.ومن الناحية الوبائية، وإمكانية الإبقاء على التعليم عن بعد، قال الهواري إن الوضع الوبائي جيد، حيث إن أسوأ السيناريوهات ووفق الدراسات العلمية تشير إلى أعداد الاصابات قد تصل إلى 2000-2500 إصابة يومية، وفي حال وصلناه هو أقل بكثير مما كان عليه في الموجة الثانية.