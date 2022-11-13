الأحد 13-11-2022
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الأحد، 13-11-2022 09:36 م

انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة في الجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأحد، في قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية الأعمال في الجامعة الأردنية، فعاليات أسبوع النزاهة، تحت شعار "الرقمنة ودورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وذلك بالتعاون مع منظمة رشيد (الشفافية الدولية – الأردن)، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأكّد عميد كلية الأعمال الدكتور رائد "محمد تيسير" بني ياسين، في كلمة ألقاها خلال رعايته حفل الافتتاح، أنه يتوجب الحديث عن الديموقراطية ومكافحة الفساد والشفافية والعدل والمساواة معا ، فهي كلها كأعمدة البناء، لا يصلُح قيامه إلا بوجودها جنبا إلى جنب، قويّة صلبة متماسكة.

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