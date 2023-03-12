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الأحد، 12-03-2023 05:24 م

انطلاق فعاليات البرنامج الوطني للأمن والشباب في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - انطلقت في مديرية شباب محافظة الزرقاء، اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من البرنامج الوطني للأمن والشباب، بمشاركة 200 شاب وشابة من أعضاء المراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويهدف البرنامج الذي تم إطلاقه بالشراكة بين وزارة الشباب ومديرية الأمن العام، إلى نشر الوعي الأمني لدى الشباب، ووقايتهم من خطر الجريمة والعنف والمخدرات، والسلوكيات الخاطئة، وترسيخ مبادئ الاعتدال والأمن والسلم، واستجابة للتوجيهات الملكية السامية، بضرورة تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في بناء المجتمع.

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