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الثلاثاء، 23-04-2024 03:34 م

انطلاق فعاليات المخيم البيئي الطلابي الثاني في مدارس العقبة

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الوكيل الاخباري- انطلقت في محمية العقبة البحرية اليوم الثلاثاء، فعاليات المخيم البيئي الطلابي الثاني الذي نظمته الأندية البيئية لمدرستي العقبة الثانوية الشاملة للبنات، والملكة زين الشرف الثانوية للبنات.

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ويتناول المخيم على مدى يومين، محاور متنوعة حول آثار التغير المناخي، ووضع المياه في الأردن وكفاءة استخدامها والتنوع الحيوي في مدينة العقبة، من خلال تسليط الضوء على مرصد طيور العقبة وتعريف الطلاب بأهداف التنمية المستدامة وإجراء قياس عناصر الطقس ، وألعاب بيئية تفاعلية.


كما تتناول الفعاليات خطة العمل الخاصة بأندية حماية البيئة البحرية في مدارس العقبة، والتي تسعى المحمية إلى تطبيقها وتفعيلها خلال العام الدراسي الحالي والأعوام الدراسية المقبلة من خلال برامج الزيارات التوعوية لجميع أندية حماية البيئة البحرية في مدارس العقبة وتزويد هذه الأندية بالمعارف والمهارات المطلوبة لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية في خليج العقبة.


ويشارك في المخيم التوعوي الذي يستهدف طلبة وأعضاء الأندية البيئية في مدارس العقبة، الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية، وشركة مياه العقبة، ومرصد طيور العقبة.

 




 

 


 

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