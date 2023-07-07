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الجمعة، 07-07-2023 10:43 ص

اختتام الدورة التكميلية لبرنامج حزم اليافعين في شباب الزرقاء

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الوكيل الإخباري - اختتمت أمس الخميس، الفعاليات التدريبية لبرنامج حزم اليافعين/الدورة التكميلية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة (56) شابا وشابة ضمن الفئة العمرية ( 15- 17) و (10 - 15) عاما من مراكز شباب وشابات الزرقاء النموذجي وشباب وشابات حي الأمير محمد.

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ويهدف البرنامج الذي ينفذ بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة أجيال السلام، إلى تنمية قدرات وتطوير مهارات اليافعين لاستخدام طرق وأفكار جديدة للتعبير عن أفكارهم بشكل إبداعي وبناء هويتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وبناء الثقة مع الآخرين وممارسة مهارات التواصل والتعبير عن نقاط القوة لديهم ومشاركة الآراء والأفكار مع غيرهم.


كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشباب في إيجاد حلول بديلة للمشكلات التي يواجهونها وتعزيز مهاراتهم في اتخاذ القرار الفعال وتوظيف مهاراتهم في تحقيق أهدافهم، وتمكينهم من أن يكونوا أفراداً فاعلين وإيجابيين في مجتمعاتهم.


وتضمنت فعاليات البرنامج، تدريبات المهارات الاجتماعية، ومهارات التعبير والتواصل والتعاطف، وبناء الثقة بالنفس وتخطي الخوف والعمل الجماعي، والتعبير عن خريطة العلاقات من خلال رسومات رمزية، وتنظيم مبادرات مجتمعية، وبما يسهم في دعم فئة اليافعين.

 




 

 


 

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