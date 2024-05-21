انطلاق فعاليات ومحطات متحف الأطفال في الطفيلة

الوكيل الاخباري- انطلقت في محافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، فعاليات محطات متحف الأطفال المتنقل، الذي يقيمه مشروع متحف الطفل، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في الطفيلة، بهدف زيادة الوعي التعليمي عند الأطفال وتنمية المهارات العلمية لديهم، وشمولهم بالأنشطة التفاعلية والموزعة على محطات استكشاف متنوعة.

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وأشار أعضاء فريق محطات المتحف، إلى أن المتحف يستهدف الأطفال من عمر 4 إلى 12 عاما، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل والعروض العلمية والفنية والترفيهية.



وبينوا ان المتحف يهدف إلى تحفيز الأطفال لمزيد من المعرفة والبحث بأسلوب قائم على التفاعل والتجربة والاستكشاف، وحثهم على التفكير التحليلي والابتكار، وتعريفهم بمواضيع عديدة في العلوم والفنون والأدب والتكنولوجيا والموسيقى عبر الورشات والأنشطة والعروض التفاعلية الممتعة التي ستقدم طيلة تواجده في الطفيلة.



وأضاف أعضاء الفريق خلال جولة مدير مديرية التربية والتعليم في الطفيلة سالم الرفوع في محطات المتحف، أن هذه المحطات تمكن الأطفال والزوار من الاستمتاع ببرنامج تفاعلي، يقدمه الفريق بمشاركة العديد من الجهات الداعمة، إذ يشتمل على القبة الفلكية الثلاثية الأبعاد، ومحطة الطاقة وجسم الإنسان، وعرض الأفلام الثلاثية الأبعاد القصيرة عن النجوم والفضاء والقمر، مع توفير فرص تعليمية ممتعة للأطفال، في حين يعمل على تحفيز القدرات العلمية والتفكير الناقد عندهم من خلال البرامج التعليمية.



وبين الرفوع أهمية هذا المتحف في تنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة من خلال عرض العشرات من المعروضات منها التعليمية والتفاعلية.



ويضم المتحف المكتبة واستديو الفن واستديو التنكر، والحديقة السرية مثلما يقدم برامج تعليمية ومناسبات وعروضا على مدار العام فيما يفتتح المتحف المتنقل أبوابه مجانا للعائلات والطلاب.