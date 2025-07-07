جمعية البنوك تقترح حلولاً لتجنب آثار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات

الوكيل الإخباري- نظم ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني جلسة حوارية حول “تداعيات رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”، وذلك ضمن فعاليات صالونه الاقتصادي الدوري.

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وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن قانون رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين أصبح حقيقة موجودة وواقعا يجب التعامل معه.



وبين أن على القطاع المصرفي الأردني تنظيم منح الشيكات ومنح الاستعلام، وتوفير برامج قروض وتمويل تلبي احتياجات السوق، لافتا إلى ضرورة إيجاد طرق أسرع وأسهل لتوفير المعلومات وإحضار الضمانات لتسهيل ممارسة الأعمال.



وحسب بيان اليوم الاثنين، أوضح المحروق أن هناك حلولاً مقترحة لتجنب الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، منها تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات.