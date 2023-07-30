انطلاق مؤتمر "الثقافة في دائرة التغيير" بعجلون

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية الثقافة وجمعية عجلون للبحوث والدراسات، اليوم الأحد، في كلية عجلون الجامعية، مؤتمر الثقافة في دائرة التغيير بالتعاون مع الكلية.

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وقال مدير ثقافة عجلون سامر فريحات إن الثقافة لها دور رئيس وعامل أساسي وحيوي لبناء وتنمية المجتمع وسهولة التواصل فيما بينهم على اختلاف المدن والمناطق التي ينتمون إليها.



وأضاف أن الثقافة تُسهم بشكل كبير في منح الفرد القدرة على فهم المواقف الاجتماعية المتعددة وفهم الأشخاص الآخرين ومعرفة الطريقة التي يتفاعلون فيها فيما بينهم.



وأشار عميد كلية عجلون الجامعية الدكتور وائل الربضي إلى أن الكلية بفضل دعم وتوجيهات القيادة الهاشمية أسهمت في النهضة الثقافية والتربوية وانفتحت على المجتمع المحلي واستقبلت مئات الأنشطة الثقافية وغيرها.



وأكد رئيس جمعية البحوث والدراسات الدكتور رفعات الزغول، أهمية انطلاق المؤتمر للتركيز على الحضارة والتاريخ والثقافة لمحافظة عجلون التي تحظى بجمال غاباتها وأشجارها ومواقعها السياحية المتنوعة، مؤكدا أن الجمعية أصدرت عام 2013 موسوعة المعرف الأردنية عن محافظة عجلون، وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة وتقع في 5 أجزاء نشرت بدعم من وزارة الثقافة، كما عقدت الجمعية 6 مؤتمرات ونفذت العديد من البرامج والأنشطة الثقافية.



واشتملت فعاليات المؤتمر الذي حضره وزير الثقافة الأسبق الدكتور صبري ربيحات على 6 أوراق عمل من خلال جلستين ثقافيتين، بمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين.