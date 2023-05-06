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السبت، 06-05-2023 04:37 م

انطلاق مؤتمر القيادات التربوية الـ 18 في العقبة

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الوكيل الإخباري - رعى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر القيادات التربوية الـ 18 تحت شعار "نحو مسيرة قيادية مستدامة" للمدارس الخاصة.

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وأكد الفايز اهتمام القيادة الهاشمية الحكيمة بالتعليم وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الدائمة بضرورة دعم القطاع التربوي وتجويد العملية التعليمية في المدارس والجامعات، لافتا إلى أن الممارسة التربوية سواء كانت في البيت أو المدرسة هي الأساس في التعليم بشكل عام .


وأضاف أن العقبة تشهد تميزا في التعليم من خلال المدارس الحكومية والخاصة، لافتا الى أن الأردن من أوئل الدول التي طبقت معايير الاستدامة في التعليم، منوها بدور المدارس في توعية الأجيال المتعاقبة لتجنب الممارسات السلبية المختلفة.


 




 

 


 

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