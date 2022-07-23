انطلاق معسكري التماسك الاجتماعي والكشافة بمراكز شبابية في إربد

الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز شباب الطرة فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي، وفي مركزي شباب إربد وسهل حوران فعاليات معسكر الكشافة والمرشدات، بمشاركة 25 شابا من كل مركز في محافظة إربد.



وتأتي هذه المعسكرات ضمن برنامج الأسبوع الثاني من انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 لهذا العام، حيث تهدف المعسكرات إلى تعزيز وتقوية قدرات المشاركين والمشاركات وبخاصة لغة الحوار والنقاش فيما بينهم وتعزز الثقة بالنفس، إضافة إلى إبراز مواهبهم المتنوعة وإكسابهم المهارات والمعرفة في عدد من المجالات الحياتية المختلفة.

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