السبت 23-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

يوم تثقيفي لمرضى السرطان في إربد

ولي العهد عن خروج منتخب السلة : الخير بالجايات

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

حادث سير داخل نفق دوار الداخلية يتسبب بأزمة مرورية

السبت، 23-07-2022 04:21 م

انطلاق معسكري التماسك الاجتماعي والكشافة بمراكز شبابية في إربد

720222221016956925439


الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز شباب الطرة فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي، وفي مركزي شباب إربد وسهل حوران فعاليات معسكر الكشافة والمرشدات، بمشاركة 25 شابا من كل مركز في محافظة إربد.

وتأتي هذه المعسكرات ضمن برنامج الأسبوع الثاني من انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 لهذا العام، حيث تهدف المعسكرات إلى تعزيز وتقوية قدرات المشاركين والمشاركات وبخاصة لغة الحوار والنقاش فيما بينهم وتعزز الثقة بالنفس، إضافة إلى إبراز مواهبهم المتنوعة وإكسابهم المهارات والمعرفة في عدد من المجالات الحياتية المختلفة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

إربد: حوارية تؤكد أهمية البحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي

6202218115939888747865

المعونة الوطنية يكشف آلية توزيع دعم المحروقات للأسر المنتفعة

1

إشهار منتدى صيدلانيات الأردن

720223115032143514980

الكوفحي : تمكين المرأة والشباب من أولويات بلدية إربد

6202227122532433730240

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غداً

7202221164149484752661

الملك : الأردن لن يكون أبداً إلا مع حلف الأمة وقضاياها

أخبار متعلقة
620228202317253770229

مؤسسة الضمان الاجتماعي تؤكد على استمرارها في الفعاليات الميدانية

7202219221220747116081

شباب الكرك تطلق معسكر الكشافة

7202210225355445266417

اختتام معسكر سواعد الإنقاذ في مادبا

www

ولي العهد يفتتح مركز شباب وشابات أم الجمال

7202217175954223795392

انطلاق فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي بمناطق في محافظة إربد

جرش

انطلاق فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في جرش