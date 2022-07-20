الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

مطالب بتعزيز فرص الاستثمار السياحي في عجلون

الأربعاء، 20-07-2022 09:04 م

اختتام معسكر سواعد الإنقاذ في مادبا

7202210225355445266417


الوكيل الاخباري -  اختتم اليوم الأربعاء في مركز شباب مادبا النموذجي فعاليات برنامج سواعد الإنقاذ الذي نفذته مديرية شباب مادبا بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وبمشاركة 30 شابا.

وتناول المعسكر الذي استمر ثلاثة أيام الإسعافات الأولية والتنفس الاصطناعي وأخراج العائق من فم المصاب.

وجرى خلال المعسكر تدريبات حول إسعاف الأشخاص المصابين بالكسور والحروق وطرق الإخلاء والنزيف وضربة الشمس والإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع تسرب الغاز وفقا للطرق السليمة واستخدام اسطوانات الإطفاء اليدوية .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذ

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

720221417258159386035

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

7202222181057542582400

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

720221923817323132765

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

7202221205618676327605

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

7202215155149341335083

مطالب بتعزيز فرص الاستثمار السياحي في عجلون

أخبار متعلقة
7202217184548648859283

انطلاق معسكر الكشافة في بيت شباب القادسية في الطفيلة

294360396_1121879681873857_3550816396912341375_n

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

7202217175954223795392

انطلاق فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي بمناطق في محافظة إربد

6202230112917771471450

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في مديرية شباب العاصمة

720221622420860222722

انطلاق معسكر سواعد الإنقاذ في مركز شابات البلقاء النموذجي

720227124431302121285

انطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2022 في البترا