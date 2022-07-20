اختتام معسكر سواعد الإنقاذ في مادبا

الوكيل الاخباري - اختتم اليوم الأربعاء في مركز شباب مادبا النموذجي فعاليات برنامج سواعد الإنقاذ الذي نفذته مديرية شباب مادبا بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وبمشاركة 30 شابا.



وتناول المعسكر الذي استمر ثلاثة أيام الإسعافات الأولية والتنفس الاصطناعي وأخراج العائق من فم المصاب.



وجرى خلال المعسكر تدريبات حول إسعاف الأشخاص المصابين بالكسور والحروق وطرق الإخلاء والنزيف وضربة الشمس والإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع تسرب الغاز وفقا للطرق السليمة واستخدام اسطوانات الإطفاء اليدوية .

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