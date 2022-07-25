انطلاق معسكر بناء الروبوت والذكاء الاصطناعي في إربد

الوكيل الإخباري - انطلقت في بيت شباب إربد، اليوم الاثنين، فعاليات معسكر بناء الروبوت والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022، ويستمر أربعة أيام، بمشاركة 25 مشاركا من مديريات إقليم الجنوب.

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وقال رئيس هيئة الإشراف المدرب قيس العمارات، إن هذه المعسكرات تعمل على محاكاة القدرات الذهنية للشباب في بيئة تركز على التعلم العميق للتقنيات الحديثة والتطور العالمي في العلوم الحياتية المختلفة.



وبين أن معسكرات الحسين للعمل والبناء لهذا العام، تحمل رؤية جديدة ونمطا يلبي جميع احتياجات الشباب، مع مراعاة قدرات جميع الفئات العمرية المشاركة، موضحا أن برنامج عمل المعسكرات يتضمن الحديث عن معسكرات الروبوت والذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تعلم المهارات الإيجابية من خلال تطبيق الأنشطة الجماعية والتفاعلية، وتنظيم واستثمار الوقت وتحمل المسؤولية المجتمعية وصنع القرار.



يشار إلى أن الهدف من عقد المعسكرات هو استثمار العطلة الصيفية بتعلم أمور جديدة، واستقطاب فئة الشباب واستغلال أوقاتهم في برامج إنسانية تفتح أمامهم فرصا ذهبية، إضافة إلى توسيع مداركهم الفكرية ونشر روح العمل والتعاون وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم.