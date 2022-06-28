الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المياه: ضبط اعتداءات على خط يزود العاصمة بمياه الشرب

الاحتلال يخطر بوقف العمل في ثلاثة منازل بمسافر يطا جنوب الخليل

النيابة العامة: تسليم 7 من جثامين شهداء حادثة العقبة لذويهم ونقل 5 لعمان وواحد لإربد

المركزي عن تثبيت مقدار أقساط القروض: يراعي تخفيف أعباء السداد

انخفاض ملحوظ لأسعار الذهب محليا اليوم

اتفاق أردني أمريكي بـ 227 مليون دولار لتخفيض الفاقد المائي في المملكة

ضبط حدث 17 عاماً يقود مركبة ونش في عمان

بدء التحقيق بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز الكلورين في العقبة

موانئ العقبة: لا حوادث مشابهة لانفجار صهريج الغاز منذ أكثر من 37 عاما

مدعي عام إربد يوقف شخصا اعتدى على طبيب أسبوعا

الثلاثاء، 28-06-2022 11:13 ص

مدعي عام إربد يوقف شخصا اعتدى على طبيب أسبوعا

image


الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام اربد شخصا اسبوعا في مركز إصلاح وتأهيل اربد، لاعتدائه على طبيب نسائية وتوليد في مستشفى الاميرة بديعة أمس الأول.

اضافة اعلان


وأسند المدعي العام للشخص المعتدي، بجرم الاعتداء على طبيب أثناء عمله الرسمي وفقا لأحكام المادة 187 من قانون العقوبات.


يشار إلى أنه تم الاعتداء على الطبيب أمام غرفة الولادة حينما طلب من شخصين الابتعاد عن باب الغرفة نظرا لخصوصية العمل، الا ان احدهما قام بضربه والاعتداء عليه حينه، واسعف الطبيب إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، ولا يزال قيد العلاج من الجروح والرضوض التي تعرض لها.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62bacde004a9a

المياه: ضبط اعتداءات على خط يزود العاصمة بمياه الشرب

1656405839013

معرض أردني للمطابخ وتجهيزاتها يستمر حتى الأول من تموز

62b9f6ce022bf

القطاع التجاري يعزي بضحايا حادث العقبة

3

الهواري: أثر الغاز من الناحية الصحية في العقبة انتهى

290605820_337917368515504_8836072050726563874_n

النيابة العامة: تسليم 7 من جثامين شهداء حادثة العقبة لذويهم ونقل 5 لعمان وواحد لإربد

البنك المركزي (5)

المركزي عن تثبيت مقدار أقساط القروض: يراعي تخفيف أعباء السداد

أخبار متعلقة
2021_7_10_2_31_50_423

إربد: حوارية حول أهمية الفيتامينات والتغذية الصحيحة للجسم

1654164469294

افتتاح جدارية إربد عاصمة الثقافة العربية

9135_1

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

6433

ورشة عمل بعنوان أصدقاء البيئة في إربد

image (54)

ورشة لعرض نتائج مشروع إدارة الحوادث المرورية في إربد

277672476_960588351513437_3662196111601868135_n

بلدية طبقة فحل تباشر إعادة تأهيل وسطها التجاري