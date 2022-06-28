مدعي عام إربد يوقف شخصا اعتدى على طبيب أسبوعا

الوكيل الإخباري - أوقف مدعي عام اربد شخصا اسبوعا في مركز إصلاح وتأهيل اربد، لاعتدائه على طبيب نسائية وتوليد في مستشفى الاميرة بديعة أمس الأول.

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وأسند المدعي العام للشخص المعتدي، بجرم الاعتداء على طبيب أثناء عمله الرسمي وفقا لأحكام المادة 187 من قانون العقوبات.



يشار إلى أنه تم الاعتداء على الطبيب أمام غرفة الولادة حينما طلب من شخصين الابتعاد عن باب الغرفة نظرا لخصوصية العمل، الا ان احدهما قام بضربه والاعتداء عليه حينه، واسعف الطبيب إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، ولا يزال قيد العلاج من الجروح والرضوض التي تعرض لها.







