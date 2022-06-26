وفاة سيدة أصيبت بعيار ناري خلال مشاجرة في إربد

الوكيل الإخباري - توفيت سيدة، اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بطلق ناري، إثر مشاجرة مسلحة، وقعت بين شخصين أحدهم من جنسية عربية، في منطقة مخيم إربد.



وقال مصدر أمني، إنه تم إلقاء القبض على أطراف المشاجرة وإحالتهم إلى المدعي العام، الذي أوقفهم لمدة 15 يوما.



وبين أنه تم تعزيز القوة الأمينة في محيط مستشفى الاميرة بسمة التعليمي، بعد تجمع عدد كبيرة من ذوي السيدة.

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وكان مدعي عام إربد، أوقف السبت شخصين لمدة 15 يوماً لكل منهما لتسببهما بإصابة سيدة بطلق ناري.