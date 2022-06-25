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السبت، 25-06-2022 04:04 م

تلوث مياه في إربد يسبب فصل 8 اشتراكات منزلية

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الوكيل الإخباري - فصلت كوادر التشغيل والصيانة والمختبرات في شركة مياه اليرموك، اليوم السبت، 8 اشتراكات منزلية احترازياً في منطقة البارحة بمدينة إربد، إثر تلقي شكوى تفيد بتغير في لون المياه وانبعاث رائحة غريبة منها.

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وأوضح الناطق الإعلامي للشركة معتز عبيدات، أن نتائج فحص عينات المياه في مديرية المختبرات أظهرت وجود آثار لمادة الكاز، ومياه ناتجة عن غسيل المركبات.

وبين أن كوادر الشركة وفور تلقيها الشكوى، توجهت إلى الموقع وحصرت الشكوى في أحد الشوارع الفرعية، وتم فصل الخطوط عن المنازل التي حدث فيها التلوث، فيما جرى أخذ عينات وعمل مجسات لتحديد مصدر التلوث.

 

وأشار عبيدات، إلى أنه سيتم تزويد المواطنين الذين تم فصل المياه عنهم بصهاريج مياه، إضافة إلى تنظيف وتعقيم خزانات المياه الخاصة بهم.


 




 

 


 

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