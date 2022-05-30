انعقاد اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الخميس

الوكيل الإخباري - ينعقد الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، يوم الخميس المقبل، في منطقة البحر الميت.

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ويترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية / الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وبمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، وعددٍ من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.



وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، اليوم الاثنين، أن الاجتماع الذي يتزامن انعقاده مع مرور عشرين عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، سيبحث التقدم المُحرز في تنفيذ محاور اتفاقية الشراكة، إضافةً إلى عددٍ من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعات وبرامج الدعم الاقتصادية والتنموية في إطار وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021- 2027 والتي سيتم تبنيها خلال هذا الاجتماع.

كما سيركز الاجتماع على تعزيز سبل التعاون والاستمرار في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة وأزمات المنطقة والعمل على تعزيز القدرات لتخفيف حدة أعبائها.



وهذه هي المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولةٍ شريكةٍ من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.