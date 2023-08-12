انقطاع الكهرباء في مناطق عدة بالعقبة

الوكيل الاخباري - أعلن المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، السبت، إيقاف تحميل صهاريج النفط والمواد النفطية على أن تستأنف عملية التحميل بعد الظهيرة.



وأكد خليفات، عدم وجود تخزين أي مواد كيميائية أو خطرة في ميناء العقبة، وسط انباء عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة بمحافظة العقبة.



وقررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أن يكون دوام العمال والموظفين في الميدان من الساعة الـ 7 صباحاً وحتى الساعة الـ 11 صباحا، فيما ستنقل المناوبة الثانية لما بعد الساعة الـ 5 مساء، وذلك من السبت حتى الثلاثاء نظرا للظروف الجوية.

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