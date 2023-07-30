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الأحد، 30-07-2023 11:05 ص

أموال الضمان تبحث إنشاء مشاريع جديدة تلبي تطلعات السياح في العقبة

مدينة-العقبة-دليلك-السياحي-المتكامل


الوكيل الإخباري - بحث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه مع رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، سبل تعزيز استثمارات الضمان الاجتماعي في مدينة العقبة.

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وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية مؤيد السمان وعدد من مدراء الصندوق والشركة، ومدير عام شركة الضمان للاستثمار، تم مناقشة الخطط التي يتم تنفيذها حاليا لتعظيم قيمة استثمارات الضمان، وإمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في مدينة العقبة.


وأجرى كناكريه زيارات ميدانية لعدد من الاستثمارات والمشاريع التي يستثمر فيها الضمان الاجتماعي، ومنها فندق انتركونتننتال/ العقبة ومشروع شاطئ العقبة السياحي المحاذي للفندق اللذان تشرف عليهما الشركة الوطنية للتنمية السياحية، ومجمع بوابة العقبة التجاري المملوك لشركة الضمان للاستثمار، ومجمع النافورة التجاري المملوك لشركة الأسواق الحرة الأردنية، ومنتجع تالا بيه المملوك لشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية.


واطلع كناكريه والوفد المرافق على خطط الشركات الهادفة الى تحسين الأداء المالي والحفاظ على المستوى المتميز للخدمات المقدمة للسياح.


وبحث أيضا، فرص تطوير عدد من الأراضي المملوكة للضمان الاجتماعي ذات المواقع الاستراتيجية في مدينة العقبة، للمساهمة في إثراء وتنويع المنتج السياحي في منطقة المثلث الذهبي، من خلال إنشاء مشاريع جديدة سياحية وترفيهية وتجارية تلبي تطلعات السياح.

 




 

 


 

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