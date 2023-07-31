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الإثنين، 31-07-2023 04:52 م

إنقاذ سلحفاة بحرية علقت بقنوات تبريد المنطقة الصناعية بالعقبة

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الوكيل الإخباري - أنقذ غطاسو محطة العلوم البحرية سلحفاة بحرية علقت في إحدى قنوات تبريد المنطقة الصناعية جنوب العقبة ما حال دون نفوقها.

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وأكد رئيس الجامعة غالب عباسي، أهمية الدور البحثي والأكاديمي لكلية العلوم الأساسية والبحرية في ضمان حماية النظام الحيوي البحري في خليج العقبة من خلال توظيف خبرات وتوفير كفاءات تسهم بشكل أساسي في المحافظة على البيئة البحرية.


وأشار مدير المحطة علي السوالمة، إلى أن الغطاسين انتشلوا السلحفاة من القناة وسيجري إعادتها إلى البحر بعد التأكد من حالتها الصحية العامة.


وأكد أن المحطة لا توفر جهداً في سبيل حماية الحياة البحرية في خليج العقبة، سواء من خلال دراسات واستشارات تقدمها للمؤسسات، أو من خلال المشاركة في حملات تستهدف تنظيف جوف البحر.


 




 

 


 

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