اطلاق أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأثنين، أكبر حملة لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط بالعقبة وبمشاركة ما يزيد عن 120 غواصاً من مختلف الجهات المعنية في المدينة.

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وشارك في الحملة محافظ العقبة خالد الحجاج ومفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي وقائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد الركن هشام الجراح ومدير شرطة العقبة العقيد عامر غنيمات ومدراء الدوائر المختصة.



وأكد الفايز أن هذه الحملة تأتي استكمالًا لجهود السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع البحري والبيئي بهدف الحفاظ على البيئة البحرية في العقبة ثغر الأردن الباسم، والذي كان على مدى الزمان مثار الاهتمام و برعاية ملكية سامية .



وأشار الفايز أن هذه الفعالية هي بمثابة رسالة توعوية ودعوة للجميع في مدينة العقبة وللزائرين والتعاون مع الجهات المعنية للحدّ من السلوكيات السلبية التي تلوث البيئة البحرية وتوفير بيئة نظيفة للسياح المحليين والأجانب.



وأضاف أن السلطة مستمرة بحملات تنظيف جوف البحر في كافة المواقع بالإضافة إلى حملاتها التوعوية المختلفة للحفاظ على الحياة البحرية والشُعب المرجانية التي تمتاز بها مياه البحر الأحمر سعياً لأن تكون العقبة قدوة لجميع المحافظات في تنظيم الحملات البيئية المشابهة، ولتعكس الصورة الحضارية للأردن أمام زواره، ما يسهم بجذب السياح من كل أرجاء العالم للاستمتاع بأجواء العقبة.

وشدد الفايز ان السلطة تقوم بتكثيف الحملات الرقابية على شواطئ المدينة لضمان تعاون الجميع في الحفاظ على بيئتنا البحرية وشواطئ خليج العقبة، وإيقاع عقوبات رادعة بحق مرتكبي المخالفات البيئية حسب قانون حماية البيئة في سلطة العقبة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

