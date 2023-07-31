منتدى العقبة وميثاق للتنمية ينفذان برامج بريادة الأعمال والتسويق الالكتروني

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الإثنين، 31-07-2023 12:57 م

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تطوير العقبة


الوكيل الاخباري-  أطلقت مديرية ثقافة العقبة في الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، معسكر الشباب للتمكين والتدريب الديمقراطي، بالتعاون بين وزارتي التنمية السياسية والبرلمانية والشباب والجامعة الأردنية / فرع العقبة، وهيئة شباب كلنا الأردن.

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ويهدف المعسكر الذي جاء بعنوان "بناء نموذجنا الديمقراطي مسؤوليتنا جميعا" إلى تعزيز مشاركة الشباب والانخراط في الأحزاب البرامجية وفهم التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتوعية والتثقيف بمسار تحديث المنظومة السياسية.


وعرض رئيسا وحدة تعزيز المشاركة المجتمعية في وزارة التنمية السياسية الدكتور أحمد العجارمة، وقسم التنسيق وضباط الارتباط في مديرية الشؤون البرلمانية في الوزارة معاذ الخالدي، للتعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب و الأحزاب، ومرحلة ما بعد إطلاق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتوصيات لجنة تمكين الشباب.


وأكدا أهمية مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية، ولاسيما طلبة الجامعات وانخراطهم في العمل السياسي والحزبي.
بدوره، أوضح مدير ثقافة العقبة طارق البدور أن المعسكر الذي يستمر أربعة أيام يتضمن جلسات حوارية مع طلبه الجامعة الأردنية ومديرية شباب العقبة، بالإضافة إلى جلسات حوارية في مركز شباب القويرة، وهيئة شباب كلنا الأردن.
يذكر أن المعسكر يأتي ضمن خطة مديرية ثقافة العقبة لتمكين وتدريب الشباب على المشاركة السياسية التي أطلقتها منذ بداية العام بدعم من مجلس محافظة العقبة.

 




 

 


 

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