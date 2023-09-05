انقلاب مركبة شحن تُغلق طريق الأزرق - الصفاوي

الوكيل الإخباري - سبب تدهور مركبة شحن محملة بحاوية بضائع، إغلاق طريق الأزرق باتجاه الصفاوي، صباح اليوم.



وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، إنه لم تقع اي إصابات نتيجة الحادث، موضحاً إن انقلاب المركبة نتج عنه اغلاق مسربين من الطريق.

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وأشار إلى أن الفرق الميدانية في الموقع للعمل على رفع الأثر المروري وفتح الطريق.

وحول المخالفات الخطرة التي تم ضبطها خلال 24 ساعة، قال المندوب إنه تم ضبط سائق غير مُرخص يقود "تريلا" على طريق الأزرق.



وبيّن أنه تم ضبط سائق يقود قلاب مُحمل بالحجر على طريق الرويشد، وتم توديعه للمركز الأمني من أجل اتخاذ المقتضى القانوني.



وحول السرعات التي تم ضبطها، أضاف أنه تم ضبط سائق يقود مركبة بسرعة 90 - 161 كم/ ساعة، على طريق الأزرق، وسائق آخر يقود مركبة على ذات الطريق ويسير بسرعة 90 - 153 كم/ ساعة.



