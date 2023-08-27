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الأحد، 27-08-2023 10:53 ص

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة

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الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الدوريات الخارجية، عن عقوبة سير المركبات على شكل مواكب، في قانون السير المُعدل، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. 

وقالت الإدارة، في منشور لها عبر "فيسبوك" اليوم الأحد، إن العقوبة أصبحت "حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن شهر، أو بغرامة مالية لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد عن 100 دينار". 

وبيّنت أن سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير، أو خروج جزء من أجسام الركاب، من تلك المركبات أثناء سيرها، أو عدم التزامها في السير على المسرب الأيمن.

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