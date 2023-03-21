انهاء برنامج ترشيد الطاقة لدعم القطاع السياحي في فنادق بالعقبة

الوكيل الإخباري -

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أنهى صندوق تشجيع الطاقة المتجددة و ترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية متابعة تنفيذ برنامج دعم القطاع السياحي المقدم لـ12 فندقاً في محافظة العقبة.وقام الفريق الفني للصندوق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بعرض التقارير النهائية لدراسات التدقيق الطاقي المقدمة للفنادق من خلال شركات التدقيق الطاقي، حيث تم مناقشة هذه الدراسات مع اصحاب الفنادق من فئة الثلاث نجوم فما دون.ويهدف البرنامج الى تحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الانتاجية السياحية وتحقيق الاهداف الاستراتيجية للصندوق المتمثلة في تشجيع الاستثمار بمجال تقنيات كفاءة الطاقة ، ويعتبر البرنامج تنفيذا لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي ضمن إطار تقديم الدعم للقطاع السياحي في الأردن من خلال مساعدة الفنادق للتخفيف من عبء فاتورة الطاقة عليها والتي ستنعكس بشكل مباشر في زيادة التنافسية للفنادق وتقديم خدمات أفضل للنزلاء.وتعزيزا لدور واهمية التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص سيتم تنفذ مخرجات دراسات التدقيق الطاقي بنسبة دعم 50% مقدمة من صندوق تشجيع الطاقة في الوزارة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ضمن برنامج تنفذه شركات خدمات الطاقة ESCO الذي أطلقه الصندوق في شهر تموز من العام 2022 بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP .