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السبت، 20-02-2021 06:55 م

انهيار سلسال حجري على طريق عنجرة

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الوكيل الاخباري - تسببت مياه الأمطار والثلوج بانهيار سلسال حجري على طريق عنجرة عجلون الرئيس والبالغ طوله 30 مترا.
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واطلع محافظ عجلون سلمان النجادا يرافقه رئيس البلدية المهندس حسن الزغول ومدير الاشغال الدكتور ماجد العلوان على مكان الانهيار بهدف دراسة واقع المنطقة وإيجاد حل بأسرع وقت حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال النجادا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مجرى المياه جرى تحويله إلى منطقة العبارات القريب من المنطقة، بالإضافة إلى وضع حواجز على المنطقة المنهارة تمهيدا للمباشرة ببناء سلسال آخر لحماية المنطقة من حدوث انهيارات أخرى.

واكد ضرورة اتباع التحذيرات بشأن الحالة الجوية، ولاسيما في حال ذوبان الثلوج وحدوث الانجماد والخشية من تعرض العديد من المناطق للانهيارات.

 




 

 


 

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