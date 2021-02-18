الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الوكيل الإخباري - تستمر الأجواء باردة جداً غدا الجمعة ، وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة، وفق دائرة الأرصاد الجوية .

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وأوضحت الأرصاد الجوية ، أنه ومع ساعات المساء تمتد الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة، قد تكون غزيرة احياناً في بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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