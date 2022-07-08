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الجمعة، 08-07-2022 10:08 م

اوقاف إربد الثانية تحدد 12 موقعاً كمصليات للعيد ـ أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية أوقاف إربد الثانية أسماء وأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك.

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وقال مدير الأوقاف عبد السلام نصير، إنه جرى تحديد 12 موقعاً في ساحات مساجد وأماكن عامة وملاعب ومدارس تراعي التسهيل على المواطنين.


وأشار إلى أن تلك المواقع شملت: ساحة مجمع الأغوار الجديد، ملعب الكرمل بمخيم الشهيد، ساحة صالة الشرق بقصبة إربد، ساحة مدرسة حوارة الأساسية للبنين، ساحة مجمع الغور القديم وسط إربد، ساحة مسجد نمر الكرميد بمنطقة ايدون ، ساحة مدرسة الصريح الأساسية للبنات ، ملعب نادي الصريح، ساحة مدرسة عمر الشلبي بحي التركمان، ساحة مدرسة عكاظ الدولية في شارع البتراء، ساحة مدرسة رفيدة الاسلمية بحي الأطباء، وملعب مدرسة المغير الاساسيه شرق إربد.


وبين نصير، أن صلاة العيد المحددة تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، ستقام ايضاً في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.


 




 

 


 

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