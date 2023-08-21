اول تصريح للسفيرة الاميركية وصولها الاردن

الوكيل الاخباري - قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية المعيّنة لدى الأردن يائل لمبرت، "نتطلع قدماً إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن ".



وأضافت على هامش تقديم نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الإثنين، "يشرفني كثيراً أن أباشر مهامي كسفيرة فوق العادة ومفوّضة للولايات المتحدة لدى الأردن".



وقالت السفارة الاميركية في عمان، في بيان، إن الرئيس بايدن رشح الدبلوماسية يائل لمبرت، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في الخدمة الخارجية برتبة وزير مستشار، لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن في 3 كانون الثاني 2023، وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي تعيينها بتاريخ 27 تموز، وأدت اليمين الدستورية لمنصبها كسفيرة أمام نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في 10 آب.



وقبل تولي مهامها الرسمية في الأردن، شغلت السفيرة المعيّنة لمبرت منصب مساعدة وزير الخارجية بالوكالة والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى.

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