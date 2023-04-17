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الإثنين، 17-04-2023 01:08 م

ايش بدنا نلبس؟ الأرصاد تصدر تقريراً خاصاً بأجواء العيد

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الوكيل الإخباري- صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد ال خطاب بأن تحليلات النماذج العددية لفترة العيد تبين أن الأجواء اعتيادية بوجه عام مع تغيرات على درجات الحرارة ما بين أيام العيد، مع توقع زخات مطر مساء الإثنين خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وفي التفاصيل ذكر بأن أجواء يوم الجمعة الموافق 21/4 من الشهر الجاري سوف تكون الاجواء مستقرة لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، وأنه في حال ثبوت أول أيام العيد الجمعة فإنه يستدعي مع صلاة العيد صباحا ارتداء ملابس مناسبة لدرجات الحرارة الصباحية المتدنية والتي تشعرنا بالبرد ، وتوقع بأن تسجل العظمى في العاصمة عمان حول (21د. مئوية) أما المرتفعات الشمالية والجنوبية (18د. مئوية) بينما في السهول والبادية (21د.مئوية) وفي الأغوار والعقبة والبحر الميت(31د.مئوية).

وأضاف ال خطاب أن من المتوقع يومي السبت والأحد ارتفاعا على الحرارة والأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق دافئة في الاغوار والعقبة، والعظمى المتوقعة في العاصمة عمان حول (25د. مئوية) أما المرتفعات الشمالية والجنوبية (22د. مئوية) بينما في السهول والبادية (25د.مئوية) وفي الأغوار والعقبة والبحر الميت  (35د.مئوية).

أما الإثنين فذكر ال خطاب بأن الأجواء ستبقى ربيعية معتدلة الحرارة في اغلب المناطق دافئة في الأغوار والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويحتمل مع ساعات المساء والليل ونتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي  تساقط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة مع نشاط على الرياح الجنوبية خاصة في مناطق البادية والتي تثير الغبار هناك.

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والعظمى المتوقعة في العاصمة عمان حول(23د.مئوية) أما المرتفعات الشمالية والجنوبية (20د. مئوية) بينما في السهول والبادية (23د.مئوية)  وفي الأغوار والعقبة والبحر الميت (34د.مئوية).


وبين آل خطاب أن فترة الظهر والعصر هي الأنسب للتزاور خلال العيد،  حيث أن الأجواء ليلاً وصباحاً ستكون باردة نسبيا، ونصح الأخوة المواطنين متابعة النشرات الجوية اللاحقة التي تبين تفاصيل الأجواء أولا بأول، مهنئا الجميع بهذه المناسبة 


 




 

 


 

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