ايعاز حكومي بشأن النظافة في البلديات والطرق

الوكيل الاخباري - اوعز نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان بتزويده بتقرير اسبوعي عن حالة النظافة في البلديات وفي الطرق.



ووجه كريشان كتابا الى مدراء الشؤون البلدية في المحافظات والالوية على اثر تكليف رؤساء مجالس الخدمات المشتركة بتنفيذ اعمال النظافة للطرق النافذة والغابات والمواقع الاثرية والسياحية.



وشدد كريشان على اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق اي رئيس مجلس خدمات مقصر بالمهام المكلف بها وسيتحمل مدير الشؤون البلدية المسؤولية الكاملة عما يرد في التقرير المقدم.

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